В Алматы мужчина на глазах у прохожих избил пожилую мать до сотрясения мозга (видео)

В Алматы мужчина на глазах у прохожих избил пожилую мать до сотрясения мозга

CentralAsia (KZ) - В Алматы заступившись за супругу, мужчина нанес собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки.

Конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи, сообщили в прокуратуре города.

По указанию прокуратуры Алатауского района 49-летний подозреваемый С.А.В. задержан.

Прокуратурой района согласовано процессуальное решение о признании С.А.В. подозреваемым по уголовному делу.

Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии из хулиганских побуждений.

Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об аресте подозреваемого с санкции суда он взят под стражу на 2 месяца.

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