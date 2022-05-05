В Нидерландах почтили память солдат из Узбекистана, погибших в концлагере во Второй мировой войне

CentralAsia (UZ) - По случаю окончания Священного месяца Рамадан и приближающегося 9 мая – Дня памяти и почестей 3 мая узбекские дипломаты приняли участие в традиционной памятной церемонии, проведенной в мемориальном комплексе “Советское поле славы”, расположенном на территории кладбища Растхоф близ города Лейден (Нидерланды), сообщает ИА “Дунё”.

В мероприятии приняли участие волонтеры нидерландского фонда “Советское поле славы”, в том числе студенты местных высших учебных заведений, школьники, соотечественники из Узбекистана, проживающие в Нидерландах, руководство Узбекско-нидерландского общества дружбы (UzNed).

Среди гостей были также два гражданина Узбекистана – Лазиз Каххоров и Елена Жилина, которые были приглашены в Нидерланды фондом “Советское поле славы” и Посольством Узбекистана в странах Бенилюкс, которые посетили могилу своего дяди Саидкула Каххорова и деда Валериана Площаднова.

В ходе мероприятия состоялась церемония расстановки живых цветов на могилах, похороненных на территории кладбища 865 советских солдат, включая 101 бойца из Узбекистана, ставшего жертвой фашизма в концлагере “Амерсфорт” в годы Второй мировой войны.

Далее все участники собрались вокруг обелиска, расположенного на площади Памяти. В ходе краткого обмена мнениями была выражена искренняя благодарность правительству Нидерландов, широкой общественности страны, особенно руководству фонда “Советское поле славы”, в частности его председателю, известному журналисту и историку Ремко Рейдингу за его усилия по сохранению памяти жертв самой страшной войны в истории человечества, в том числе солдат из Узбекистана.

В память жертв войны были прочитаны суры из священного Корана.

Председатель правления нидерландского фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг выразил искреннюю благодарность руководству Узбекистана за усилия по сохранению памяти об участниках и жертвах Второй мировой войны.

По итогам участия в памятной церемонии достигнута договоренность об активизации взаимодействия и регулярном проведении такого рода мероприятий.

В завершение мероприятия в память о всех похороненных на кладбище героев был приготовлен и роздан благотворительный плов.

Каждый год 5 мая в Нидерландах со времен Второй мировой войны чтят память жертв различных военных действий и миротворческих операций. Поминальные мероприятия проводятся по всей стране. В текущем году церемонии проводятся с участием широкой общественности в связи со снятием ограничений по коронавирусу. Состоявшаяся 3 мая поминальная церемония была организована в рамках подготовки к мероприятиям, которые пройдут по всей стране 5 мая.