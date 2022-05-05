Токаев подписал указ о проведении 5 июня референдума по поправкам в Конституцию Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Об этом он заявил в обращении к народу.

«Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана», - сказал он.

После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в парламенте, напомнил он.

«Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.

Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей», - сказал Токаев.

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