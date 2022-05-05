экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН: Украину покинули более 5,7 млн человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Свыше 5,7 млн человек покинули Украину с начала российских военных действий 24 февраля, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В какие страны уезжали беженцы:

Польша — 3 119 196;

Румыния — 854 292;

Россия — 714 713;

Венгрия — 545 311;

Молдавия — 450 797;

Словакия — 388 282;

Белоруссия — 25 852.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Донбассе
  • Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
  • Песков подтвердил, что разведка США передает Украине данные о позициях российской армии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com