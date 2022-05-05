ООН: Украину покинули более 5,7 млн человек

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CentralAsia (CA) - Свыше 5,7 млн человек покинули Украину с начала российских военных действий 24 февраля, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В какие страны уезжали беженцы:

Польша — 3 119 196;

Румыния — 854 292;

Россия — 714 713;

Венгрия — 545 311;

Молдавия — 450 797;

Словакия — 388 282;

Белоруссия — 25 852.