ООН: Украину покинули более 5,7 млн человек
- Азия и мир, политика
- 20:23, 05 мая 2022
- Просмотров: 473 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Свыше 5,7 млн человек покинули Украину с начала российских военных действий 24 февраля, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
В какие страны уезжали беженцы:
Польша — 3 119 196;
Румыния — 854 292;
Россия — 714 713;
Венгрия — 545 311;
Молдавия — 450 797;
Словакия — 388 282;
Белоруссия — 25 852.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.