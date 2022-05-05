В Казахстане начата проверка по факту пыток гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана Тимур Искаков рассказал о пытках в алматинской полиции. По его заявлению Антикоррупционная служба начала проверку, передает Оrda.kz.

На информацию о применении недозволенных методов следствия в отношении гражданина Узбекистана ответили в прокуратуре Алматы.

«В настоящее время по этому факту Антикор проводит досудебное расследование, все указываемые доводы проверяются. Надзорным органом будут обеспечены полнота расследования и принятие законного процессуального решения по уголовному делу», – сообщили в ведомстве.

5 мая гражданин Узбекистана Тимур Искаков на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности обвинил алматинских полицейских в пытках. По его словам, недозволенные методы следствия к нему применили в Управлении полиции Ауэзовского района осенью 2021 года.

«Когда два часа били и издевались, хоть и мне стыдно говорить, меня поставили к стенке, сняли штаны, и этот оперативник и участковый били дубинкой три-четыре раза, чтобы я какую-то бумагу подписал. Когда я уже начал оказывать сопротивление, они втроем начали меня душить. Старший лейтенант ударил меня по почке и по спине. Когда я разворачивался, они моим спортивным капюшоном меня душили. В этот момент я потерял сознание», – рассказал Тимур Искаков.

Гражданин Узбекистана обращался с заявлением об этом факте в КНБ, но потом дело передали в Антикоррупционную службу, где следователь закрыл расследование, ссылаясь на недостаточность доказательств.