Узбекистан в мае обошел Турцию, став самой популярной страной для отдыха у россиян

CentralAsia (UZ) - Узбекистан обошел Турцию по востребованности у российских туристов на майские праздники. На него приходится более 20% купленных авиабилетов, сообщил сервис Tutu.ru. На втором месте Турция — 11%, а на третьем Армения — около 10%. 95% бронирований отелей приходятся на российские города, уточнили в сервисе. Отсутствие Европы в списке направлений собеседники “Ъ FM” объясняют нежеланием россиян путешествовать с пересадками. В некоторых случаях за стыковочный рейс необходимо доплачивать сумму равную туру или даже большую в два раза.

Сейчас на рынке отсутствует глубина спроса, люди бронируют билеты за несколько дней до вылета, а проживание зачастую в день заселения, рассказала “Ъ FM” руководитель отдела по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Наталья Анисимова: «Доля зарубежных бронирований авиабилетов на майские праздники — около 11%. И это почти в четыре раза больше, чем годом ранее, так что спрос на зарубежные направления немножко вырос.

Примерно 95% поисков приходится на Россию. Причем сейчас очень распространены бронирования непосредственно в день заселения или же накануне.

Теперь более 80% продаж авиабилетов происходит за неделю или менее до вылета.

Туристические операторы все еще фиксируют спрос на Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Небольшой туристический поток пришелся на Египет и эта тенденция продолжается в связи с тем, что это направление имеет небольшое количество прямых рейсов и по бюджету все-таки дешевле, чем Турция. Спрос сохраняется и на Арабские Эмираты, где полетная программа также позволяет вылетать прямым рейсом из регионов. Плюс сейчас продажи активизировались по Мальдивам, которые считаются дорогим направлением.

Спрос упал на 70-80% по сравнению с прошлым маем. И это с учетом того, что тогда пандемия превалировала. Связано это, конечно, с катастрофическим падением полетов российских авиаперевозчиков за границу. Второй момент — туристы стараются перестраховаться и брать отели на "все включено" или оплатить депозит максимально заранее из России, если гостиница работает только на завтраках, чтобы не везти через границу лишние наличные средства.