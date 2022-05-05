Узбекская делегация ведет переговоры в Саудовской Аравии о возобновлении хаджа

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана сообщает, что в Саудовской Аравии ведутся переговоры о возобновлении хаджа.

В настоящий момент в Саудовской Аравии находится делегация страны, возглавляемая председателем Комитета по делам религий Содикжоном Ташбаевым и председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Нуриддином Холикназаровым.

Целью визита делегации является обсуждение с властями Саудовской Аравии вопросов, связанных с организацией сезона хаджа текущего года. Последние два года мусульмане всего мира не могли совершить паломничество в связи с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день делегация уже встретилась в Медине с генеральным директором гостиничной сети Pullman Zamzam шейхом Али Ахмадом Аль-Байти. Переговоры затронули вопрос цен: делегация обратилась с просьбой не повышать цены на предстоящий сезон хаджа, не снижая при этом уровня обслуживания паломников (речь шла о современном пятизвездочном отеле в Медине). В ответ шейх Али Ахмад аль-Бейти озвучил свои условия и сказал, что «служить паломникам из земли Имама Бухари – большое счастье и большая честь».

С января текущего года возобновилось паломничество наших граждан на умру. К настоящему моменту уже почти 35 тысяч узбекистанцев совершили паломничество умра.