Лукашенко рассказал, кто может остановить военные действия в Украине за неделю

Лукашенко Александр Григорьевич

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто может в течение недели остановить боевые действия в Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству Associated Press.

Глава белорусского государства, рассуждая о том, есть ли со стороны украинского руководства желание дипломатическим путем остановить боевые действия в стране, сказал: «Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения). Вы там управляете (подразумеваются представители стран Запада, к которым относится и интервьюер)».

«Если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили - давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна», - в течение недели все прекратится», - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко считает, что США хотят утопить Россию в «войне» на Украине.

«Мы сейчас это видим: Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом - пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине. Это их цель: надо разобраться с Россией, потом с Китаем», - подчеркнул Лукашенко.