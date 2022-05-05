В отличие от Запада, Россия не рассматривает Центральную Азию как арену противоборства, — Лавров

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - В отличие от некоторых стран Запада, Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия — Центральная Азия: 30 лет на пути дружбы и сотрудничества».

«В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства – в духе колониальной концепции «большой игры». В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА», - написал он.

Лавров заявил, что с государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — у России налажено стратегическое партнерство.

«Не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством — союзничества. Наше сотрудничество носит всеохватный характер — от экономики до культурно-гуманитарных связей», — считает министр.

Между Россией и этими пятью странами заключено свыше 900 двусторонних договоров и межправительственных соглашений, развиваются торгово-экономические связи.

«Только за период 2010–2021 годов объем накопленных российских инвестиций составил порядка $30,5 млрд. В центральноазиатских странах функционирует более 10 тыс. российских и совместных предприятий, создающих 900 тыс. рабочих мест», — написал Лавров.

Он отметил, что РФ придает большое значение взаимодействию в диалоговом механизме «Центральная Азия + Россия» на уровне министров иностранных дел. Он зарекомендовал себя в качестве полезной площадки для обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повесток дня.

«Наши гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения — яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке. Налицо обоюдный настрой на расширение и углубление взаимообогащающего партнерства. Мы видим большой потенциал дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей друг друга. Все необходимые предпосылки для вывода наших связей на новые рубежи имеются. Главная из них – объединяющие наши народы узы дружбы и доверия», — добавил Лавров.