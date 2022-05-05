Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Беннетом извинился за слова Лаврова о евреях

- Азия и мир, общество
- 23:35, 05 мая 2022
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|Продолжение: Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
|Предыстория: Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме, сообщает канцелярия Беннета.
В сообщении Кремля по итогам разговора Путина и Беннета об извинениях со стороны российского президента не сообщается.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Лавров в опубликованном 1 мая интервью Mediaset заявил: «[Президент Украины Владимир] Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Так он ответил на вопрос о том, как Россия может заниматься «денацификацией» Украины, если ее президент — еврей.
Зеленский заявил, что слова Лаврова — «антисемитский выпад» и глава российского дипведомства «переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов». Беннет назвал заявления Лаврова ложью.
Глава израильского МИДа Яир Лапид сказал, что российское правительство должно извиниться перед Израилем и еврейским народом за слова министра. Лапид назвал высказывания Лаврова «непростительными и возмутительными» и заявил, что они являются «ужасной исторической ошибкой». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — подчеркнул он.