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В аэропорту Ташкента теперь в онлайн режиме можно следить за работой багажного отделения

CentralAsia (UZ) -  Теперь у пассажиров, прибывших в международный аэропорт «Ташкент», появилась возможность наблюдать за своим багажом с помощью онлайн-трансляции. Видео из багажного отделения выводится на мониторы, установленные в зале прилета с двух сторон над багажными лентами.

«В багажном отделении мы установили прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Это мировая практика, которая применяется во многих аэропортах мира. Багаж выгружают на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами. Также это будет дисциплинировать грузчиков, поскольку они будут предупреждены о том, что камеры транслируют видео в зале прилета. Кроме того, сейчас хэндлинговая компания уделяет повышенное внимание времени ожидания багажа – в среднем оно должно быть не более 20 минут», – отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

В международном аэропорту Ташкента подобное нововведение реализовано впервые и направлено на улучшение качества сервиса для пассажиров, а также формирование открытой информационной политики управляющей компании и аэропорта.

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