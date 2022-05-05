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В Узбекистане вынесли приговор 26 лицам, виновным в убийстве известного самбиста Эльбека Рахимова

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане суд огласил приговор в отношении 26 человек, виновных в убийстве самбиста Эльбека Рахимова. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Согласно данным, трое из фигурантов дела не достигли совершеннолетнего возраста, еще трое ранее работали в системе правоохранительных органов. Все обвиняемые родом из Кашкадарьинской области.

Суд вынес приговор по статьям 97 (умышленное убийство), 109 (умышленное легкое телесное повреждение), 111 (причинение по неосторожности средней тяжести или тяжкого телесного повреждения), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 137 (похищение человека), 169 (кража), 210 (получение взятки), 211 (дача взятки), 230-1 (фальсификация (подделка) доказательств), 241-1 (умышленное укрытие преступления от учета), 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как отмечается, 19 подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 20 лет, еще одного к ограничению свободы на 2 года, несовершеннолетних лиц к лишению свободы от 5,5 до 10 лет, бывших сотрудников правоохранительных органов приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

Помимо этого, с 11 подсудимых взыскали материальный ущерб в пользу представителя погибшего, он составил 10,8 млн сумов. При этом, размер морального ущерба составил 150 млн сумов (13,5 тыс долларов).

17 августа, примерно в 09:40 утра группа молодых людей набросилась на спортсмена, избивая, они насильно усадили его в автомобиль. Спустя время его тело, выброшенное из машины, нашли у больницы в Чиракчинском районе. Спортсмен скончался в больнице от травмы головного мозга и повреждений внутренних органов. Как оказалось, группа устроила «самосуд» над мастером спорта. Выяснилось, что погибший спортсмен находился в конфликте с одним из подозреваемых с декабря 2020 года.

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