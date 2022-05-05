В Узбекистане работникам скорой помощи повысят зарплату на 10-15%

- Узбекистан, общество
- 23:48, 05 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане заработная плата работников скорой и неотложной помощи увеличится на 10-15% в зависимости от категории. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Также квалифицированные и «добивающиеся результата» работники службы будут получать ежемесячную надбавку до 100% к зарплате. Президент сообщил, что соответствующее постановление будет подписано на следующей неделе.
Отмечалось, что в Узбекистане каждый год на 1000 населения приходится примерно 352 вызова скорой помощи — это в 6−7 раз больше показателей развитых стран. При этом только 15 процентов обращающихся нуждаются в госпитализации. Из-за отсутствия обычной медпомощи на местах людям приходится обращаться на линию «скорой».
Президент отметил, что не доведено до конца создание медпунктов в более чем 1000 махаллей в Каракалпакстане, Намангане, Сурхандарье и других регионах.
Главам областей дано категоричное поручение запустить работу махаллинских медицинских пунктов до конца мая.