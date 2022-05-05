Китай может вновь перенести Универсиаду в Чэнду из-за COVID

CentralAsia (CA) - Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду, которая должна начаться в конце июня, собираются перенести во второй раз из-за пандемии COVID-19, сообщает South China Morning Post.

Игры должны пройти с 26 июня по 7 июля, Универсиада должна была изначально состояться в августе 2021 года, но была перенесена из-за ситуации с коронавирусом.

По данным издания, Универсиаду перенесут еще на один год.

Эту информацию газете также подтвердил источник, который занимается рекламной кампанией Универсиады. По его словам, было поручено приостановить всю активность в этой сфере. Аналогичные инструкции получили и организаторы волонтерского движения.

Студенческие игры планировалось провести в «пузыре» (замкнутом контуре) по аналогии с Олимпиадой в Пекине.

Ранее от участия в Универсиаде из-за пандемии отказались Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Люксембург.

В апреле Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявляла, что обсуждала тему коронавируса с властями Китая, и они заверили, что в Чэнду не будет локдауна.

29 апреля стало известно о приостановке права Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду в 2023 году.

По данным Worldometers.info, в Китае 4 мая было зарегистрировано 362 новых случая COVID-19. В конце марта локдаун был объявлен в Шанхае, в Пекине из-за роста случаев также введены ограничения в сфере транспорта, общественного питания и торговли.