Два турнира FIBA 3x3 World Tour Manila Masters разыгрываются на Ulaanbaatar Super Quest 2022

CentralAsia (MNG) - Ставки будут подняты на FIBA 3x3 Super Quest 2022 6-7 мая, когда отчаянные команды будут бороться за два билета на предстоящий FIBA 3x3 Manila Masters.

Соперничество возобновится: несколько команд соревновались друг с другом на прошлой неделе в насыщенном событиями FIBA 3x3 Asia Pacific Super Quest 2022 в Маниле.

Давайте посмотрим на всю важную информацию в преддверии этого важнейшего события, которое пройдет в Улан-Баторе, исторической столице Монголии и любимом месте на трассе 3х3.

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Группы:

Группа A: UlaanbaatarMMC Energy (Монголия), Amgalan MMC Energy (Монголия), Cebu Chooks (Филиппины), Yokohama Beefman (Япония)

Группа B: Zaisan MMC Energy, Sansar MMC Energy (Монголия), Zavkhan MMC Energy (Монголия), Manila Chooks (Филиппины)

Избранное

Четыре лучшие команды Asia Pacific Super Quest находятся в жеребьевке и находятся в хорошей форме после впечатляющего выступления в Маниле.

Но высший статус достается посевному номеру 1 Ulaanbaatar MMC Energy, у которого есть новое дополнение, о котором вы, возможно, слышали. Да!

Вы знаете этот вход. Канадская легенда 3x3 Стив Сэр вернулся в новом цвете, поскольку он начинает с нуля в качестве игрока-тренера в лучшей команде Монголии, в которой также есть национальный игрок №1 Дэлгэрням Даваасамбуу и №2 Дөлгөөн Энхбат, мужчина с идеальными прическами.

Отчаявшись выиграть свой первый в истории Masters, монголы сделали заявление в 2022 году, подписав контракт с Сэром, который, возможно, является GOAT 2-очковым стрелком. Так что одно мы знаем наверняка — Ulaanbaatar MMC Energy будет безумно опасен из глубины!

Но у них жесткая конкуренция в первый день, особенно против раскаленной филиппинской команды Cebu Chooks, которая оседлала волну поддержки в Маниле со стороны своих безумных соотечественников, чтобы прервать восьмилетнюю засуху за титул чемпиона Филиппин на профессиональной трассе 3x3.

Марк Талло, игрок № 1 на Филиппинах, и Майк Харри были неудержимы, набрав в сумме 61 очко, и сыграли огромную роль в важных моментах финала против Sansar MMC Energy, приведя Cebu к победе в триллере в Маниле.

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После разбитого сердца посеянный под номером 3 Sansar MMC Energy будет мстить, и это еще один шанс увидеть прекрасный дуэт Ананд Ариунболд и Энхбаатар Онолбаатар, которые в сумме набрали 64 из 81 очка своей команды в Маниле.

Ариунболд — один из самых ярких талантов в 3x3, и 25-летний игрок оправдал шумиху своим захватывающим выступлением, которое позволяет предположить, что он вполне может стать звездой прорыва в этом сезоне.

1,96-метровую (6 футов 5 дюймов) спортивную динамо-машину было не остановить на кольце. Если он тем временем выбрал мозг Сэра, который является директором по развитию игроков сборной Монголии, то Ариунболд действительно будет не остановить, если он сможет найти последовательность из двух.

Это может быть просто недостающая часть для Sansar, чтобы пройти весь путь.

Поле

Это небольшое поле, но есть много претендентов во главе с Manila Chooks, которые заняли четвертое место на своем домашнем турнире и только что упустили билет на Manila Masters, на который они отчаянно пытаются попасть.

Генри Илока сошел с ума вместо Manila Chooks, особенно на стекле: в турнире он лидировал с 38 подборами и занял первое место по ценности игрока (33,6).

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Ему придется повторить это усилие с Манилой в собачьей драке в сложном пуле B, в который также входят Sansar и посеянный под номером 2 Zaisan MMC Energy.

Zaisan будет мстить, проиграв Sansar 18-15 в полуфинале, но почувствует свои шансы после завораживающего выступления Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, который возглавил таблицу результативности с 34 очками.

22-летняя восходящая звезда была яркой машиной, отмеченной причудливой отделкой колесных дисков, и нам просто не терпится увидеть, какие еще трюки у него есть в его глубоком багаже.

Поле настолько загружено, что вполне может быть аутсайдер, который загорится, так что не списывайте со счетов монгольские команды Amgalan MMC Energy и Zavkhan MMC Energy, а также Yokohama Beefman из Японии.

Что поставлено на карту

Две лучшие команды, которые еще не прошли квалификацию, в Улан-Баторе пройдут квалификацию на турнир Manila Masters, который состоится 28–29 мая 2022 года в рамках мирового тура FIBA 3x3 2022 года.

Как смотреть

Двухдневная феерия состоится 6-7 мая, и вы можете следить за ней в прямом эфире на страницах FIBA 3x3 в YouTube и Facebook.

источник: FIBA

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