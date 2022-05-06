Binance рассматривает возможность переноса Twitter на Web3 при поддержке заявки Маска

CentralAsia (MNG) - Биткойн-биржа Binance, принимающая участие в поглощении Илоном Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, может усилить надежды евангелистов цифровой валюты на разработку более «децентрализованной», дружественной к криптовалюте платформы социальных сетей.

Binance планирует инвестировать 500 миллионов долларов в акционерный капитал в рамках финансового обязательства в размере 7 миллиардов долларов, чтобы поддержать заявку генерального директора Tesla на покупку Twitter. Соучредитель Oracle Ларри Эллисон и венчурная компания Sequoia входят в число других инвесторов.

Участие Binance любопытно, не в последнюю очередь из-за бизнеса, которым он занимается. Согласно данным CoinGecko, компания является крупнейшей в мире криптобиржей, ежедневно обрабатывающей спотовые и деривативные сделки на сумму более 70 миллиардов долларов.

Чанпэн Чжао, генеральный директор и основатель Binance, миллиардер, глубоко верит в видение криптомира нового вида интернета, известного как Web3. Это нечеткий термин, но Web3 как концепция в общих чертах относится к новым веб-приложениям, построенным на блокчейне, технологии, лежащей в основе многих криптовалют.

Такие услуги могут включать цифровые токены, такие как невзаимозаменяемые токены или NFT — криптоэквивалент коллекционных предметов, таких как редкие произведения искусства или коллекционные карточки, — в таких областях, как социальные сети, веб-браузеры или видеоигры.

Доля Binance в Twitter может стать для Чжао шансом реализовать децентрализованные идеалы Web3.

«Мы рады, что можем помочь Илону реализовать новое видение Twitter», — сказал Чжао CNBC в четверг. «Мы надеемся, что сможем сыграть свою роль в объединении социальных сетей и Web3, а также в расширении использования и внедрения технологий криптографии и блокчейна».

Маск, самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», часто сетовал на то, что он считает цензурой Twitter консервативно настроенных голосов на платформе.

Биткойн и другие цифровые валюты не контролируются какой-либо единой организацией, что, по словам сторонников, делает их «устойчивыми к цензуре».

Прежде чем уйти с поста генерального директора, соучредитель Twitter Джек Дорси помог создать инициативу, направленную на создание децентрализованных протоколов социальных сетей. Проект под названием Bluesky был частично создан для решения проблемы горстки влиятельных технологических компаний, контролирующих самые популярные онлайн-сервисы.

Несмотря на поддержку Twitter, Bluesky заявляет, что это «независимая компания». Дорси, который публично поддержал заявку Маска и открыто поддерживает биткойн, остается в совете директоров Bluesky.

«В принципе, я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или управлять им», — написал Дорси в недавнем твите. «Он хочет быть общественным благом на уровне протокола, а не компанией».

Несмотря на поддержку Twitter, Bluesky является «независимой компанией», и ее финансирование от технологического гиганта «не подчиняется никаким условиям, кроме одного: Bluesky должен исследовать и разрабатывать технологии, которые обеспечивают открытый и децентрализованный публичный диалог», говорится в проекте.

Хотя до сих пор неясно, что именно Маск запланировал для Twitter, он уже намекнул на планы сделать сайт более дружественным к криптографии, включая прием токенов dogecoin, вдохновленных мемами, в качестве способа оплаты.

«Я думаю, что это очень хорошее предзнаменование того, что Twitter как частная организация сможет стать еще более гибкой и гибкой с точки зрения обслуживания этих растущих экосистем, будь то криптовалюта или другие новые технологии», — сказал в недавнем интервью CNBC Майкл Зонненшайн, генеральный директор компании Grayscale, управляющей криптовалютными активами.

Но стремление Маска ослабить политику в отношении того, что могут публиковать пользователи Twitter, вызвало опасения, что он может открыть платформу для потенциально токсичного или незаконного контента. Со своей стороны, Маск говорит, что хочет разрешить только слова, «которые соответствуют закону».

«Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона», — написал он в твиттере на прошлой неделе.

Райан Вятт, глава подразделения блокчейн-группы Polygon по играм и метавселенной, сказал, что найти баланс между свободой выражения мнений и поддержанием безопасной онлайн-среды «намного легче сказать, чем сделать».

«Очень легко указать и сказать, что это не должно быть включено, это не должно быть включено», — сказал CNBC Вятт, который ранее возглавлял игровой отдел YouTube. «Но если бы я спросил 100 разных людей, вы бы получили 100 разных ответов».

«То, как вы принимаете эти решения таким образом, который может идти вразрез с вашими личными ценностями, но также поддерживает свободу слова — это очень трудные, сложные разговоры, и я не завидую самому богатому человеку в мире, пытающемуся избавиться от этого».

источник: IDAX

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