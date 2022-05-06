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Эксклюзивный трейлер «Эхо Империи: За пределами Чингисхана». Видео

CentralAsia (MNG) -  ComingSoon рада представить трейлер «Эхо Империи: За пределами Чингисхана»-(Echoes of the Empire: Beyond Genghis Khan), в котором Роберт Х. Либерман смотрит на Монголию. Фильм будет распространяться компанией Journeyman Films в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 июня в Landmark Theater, E Street Cinema и в Лос-Анджелесе 10 июня в киноцентре Laemmle Monica Film Center. Дополнительные театральные даты будут объявлены в ближайшее время, — пишет comingsoon.net.

«Echoes of the Empire: Beyond Genghis Khan предлагает потрясающий кинематографический взгляд на прошлое и настоящее Монголии», — говорится в синопсисе.

«Кинорежиссер и писатель Роберт Х. Либерман переносит нас в эту огромную страну, малоизвестную многим. Автор бестселлеров New York Times Джек Уэзерфорд открывает фильм, рассказывая нам о замечательной эволюции Монгольской империи Чингисхана. Интимные портреты сегодняшних монголов дают нам редкое и откровенное представление об умах этих бывших воинов и кочевников и о проблемах, с которыми они сталкиваются в своем постсоветском мире».

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