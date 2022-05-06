Дилемма священных земель: сохранение монгольского «овоо»

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CentralAsia (MNG) - В условиях бума добычи полезных ископаемых в Монголии культурные объекты, такие как «овоо» (пирамиды из камней), нуждаются в особой защите.

С момента демократизации Монголия модернизировала свои методы сохранения традиционного образа жизни без снижения экономического развития. Исторически сложилось так, что давний кочевой образ жизни способствовал прочной связи между природой и людьми в Монголии. Строительство «овоо», монгольского термина, обозначающего пирамиду из камней, является одним из многих культурных явлений, которые отмечаются как на государственном, так и на общественном уровне. Тем не менее, в эпоху добычи полезных ископаемых культурные объекты, такие как «овоо», сталкиваются с большей угрозой, что повышает потребность в заботе об окружающей среде.

«Овоо» — это куча камней, почвы и ветвей деревьев, нагруженная дарами и подношениями людей, чтобы соединиться с духом земли. На протяжении всей истории Монголии «овоо» использовались в качестве ориентиров, пунктов пересечения границы, мест встреч и сборов. Подобная практика широко известна во всем мире.

Например, в скандинавских странах, включая Норвегию, Шотландию и некоторые районы Соединенного Королевства, сохранилось то, что называется «càrn» (на шотландском гэльском языке), груда камней разных размеров и форм.

Церемонии на основе «Овоо» до сих пор проводятся в Монголии на национальном уровне; однако эти конструкции сталкиваются с экологическими проблемами. Священные места требуют согласованного и осуществимого плана защиты окружающей среды.

Правительство несет ответственность за ежегодные церемонии поклонения горам и овоо на государственном уровне. В 2009 году тогдашний президент Монголии Элбэгдорж Цахиа издал указ № 32 «Положение о государственных церемониях Овоо в Священных горах». В этом приказе, который все еще действует, подчеркивается кодекс постановлений, который налагает на государство ежегодное обязательство проводить церемонии овоо и священных гор, поклоняться восьми спонсируемым государством священным горам и наделяет местные органы власти полномочиями по подготовке ежегодных церемоний.

Элбэгдорж Цахиа

Церемонии на государственном уровне способствуют нематериальным элементам управления, таким как процветание страны, чествование национальной истории и уважение давних традиций. Правительство принимает законы и постановления о том, кто должен присутствовать и как поклоняться определенным священным горам и овоо, в то время как местные органы власти и религиозные организации, такие как буддийские монастыри, будут выполнять эти планы.

Согласно Монгольскому буддийскому справочнику по окружающей среде, большинство овоо и окружающая их среда находятся в ведении двух значительных монастырей, Гандантэгчинлен и Дашчойлин. Эти два монастыря также несут ответственность за государственные церемонии овоо. Есть восемь охраняемых государством гор и овоо: гора Богд-Хан-Хайрхан (также известная как Цэцээ Гун), гора Бурхан-Халдун, гора Суврага-Хайрхан, гора Хан-Хөхий, гора Сутай-Хайрхан, гора Алтан-Хөхий, гора Отгонтэнгэр и Дариганга-Дарь-Овоо.

Общественность, свободная от церемониальных обязательств и обязанности заботиться об окружающей среде, добровольно посещает места овоо по всей стране и поклоняется им. Но современные монголы, особенно молодое поколение, отстают в поддержании такой старой традиции, хотя и уважительно относятся к этой практике.

В 2019 году был проведен онлайн-опрос, на который ответили 144 монгола. Цель исследования заключалась в том, чтобы осветить взгляды монголов на экологические проблемы, связанные с объектами овоо. Среди 144 респондентов 75 процентов заявили, что верят в обряды овоо. Из тех, кто посещает обряды овоо, 75 процентов желают общего благополучия стране или удачи себе и своим близким. На вопрос, почему они верят в обряды овоо, 60 процентов респондентов указали на традиции и культуру предков. Наконец, 20 процентов респондентов заявили, что религиозные связи, такие как бөө, тэнгэризм, шаманизм или буддизм, являются частью их веры в поклонение овоо.

В части комментариев к вопросу 40 процентов респондентов заявили, что материальные предметы портят овоо, в то время как 22 процента заявили, что еда и молочные продукты, оставленные в качестве подношений на овоо, вызывают проблемы, испуская неприятный запах и привлекая диких животных.

Опрос показывает, что современные монголы не только духовны, но и тесно связаны с традициями своих предков. И иногда эти духовные и традиционные практики вступают в противоречие с экономической деятельностью страны, особенно с горнодобывающей промышленностью.

Монголия, мекка природных ресурсов, в ближайшие десятилетия продолжит сталкиваться с экологическими проблемами. Крупные горнодобывающие или инфраструктурные проекты могут поставить под угрозу экологически охраняемые территории, включая овоо и священные горы. Монгольские политики должны проявлять бдительность при принятии решений. Монголия отчаянно нуждается в иностранных инвестициях, но, учитывая глобальную тенденцию к защите окружающей среды, может быть полезно, чтобы определенная часть объектов наследия Монголии охранялась и поддерживалась в рамках международного партнерства.

В борьбе Монголии за защиту объектов национального наследия международное сообщество не бездействовало. Крупные международные организации, такие как ЮНЕСКО, поддержали Монголию в сохранении священных мест. В 2015 году 10 священных гор были переданы в ЮНЕСКО для защиты их исторического и традиционного значения. Эта акция в значительной степени способствовала сохранению природной среды и дикой природы Монголии как священных и нетронутых. Эти международные усилия и их передовой опыт могут быть изучены и реализованы местными органами власти для обеспечения большей заботы об окружающей среде на участках овоо.

Согласно Азиатско-Тихоокеанской базе данных по нематериальному культурному наследию (ICH), в Монголии на национальном уровне имеется множество государственных учреждений и организаций, занимающихся сохранением и продвижением традиционных объектов. Сегодня в Монголии шесть видных НПО активно занимаются сохранением культурного наследия, например, Монгольский национальный центр нематериального культурного наследия, Общество исследователей и сторонников монгольского традиционного искусства и Монгольский центр шаманских исследований.

Усилия монгольского правительства и самого монгольского народа сыграют фундаментальную роль в установлении и развитии основанной на действиях политики, которая защищает, поддерживает и сохраняет культурные объекты, такие как овоо и другие священные земли. Для Монголии, экономики которой зависит от добычи полезных ископаемых, жизненно важно тщательно оценить плюсы и минусы своих обстоятельств и позаботиться о том, чтобы оставить питательную среду для следующего поколения.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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