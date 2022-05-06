В Монголии ощущалось землетрясение с эпицентром в аймаке Баянхонгор
- Монголия, происшествия
- 4:49, 06 мая 2022
- Просмотров: 360
CentralAsia (MNG) - В западной части Монголии в четверг, 5 мая 2022 г., в 22:07 (GMT +8) ощущалось землетрясение. По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Монголии, эпицентр находился в 242 км к юго-западу от центра аймака Баянхонгор.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,9 на глубине 10 км.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения