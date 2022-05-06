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В Монголии ощущалось землетрясение с эпицентром в аймаке Баянхонгор

CentralAsia (MNG) -  В западной части Монголии в четверг, 5 мая 2022 г., в 22:07 (GMT +8) ощущалось землетрясение. По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Монголии, эпицентр находился в 242 км к юго-западу от центра аймака Баянхонгор.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,9 на глубине 10 км.

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