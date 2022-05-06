Монгольская Petro Matad объявляет о приостановке экспорта нефти в Китай

CentralAsia (MNG) - Бурение Petro Matad в Монголии остановлено из-за карантина в Китае.

Petro Matad Ltd — компания по разведке нефти, ориентированная на Монголию — объявляет о приостановке экспорта нефти в Китай и бурения в Монголии из-за ограничений Covid в Китае. По словам Petro Matad, Китай ужесточает карантин и ограничения на поездки, связанные с Covid-19.

Это влияет на компанию по разведке нефти, поскольку она полагается на трансграничную торговлю, в том числе на поставщиков нефтяных месторождений, добавляет он. В настоящее время она не производит нефть, так как «в настоящее время в Монголии нет китайских нефтяных вышек», поясняет компания.

В настоящее время фирма сосредоточена на бурении своего нефтяного месторождения Heron 1 и строительстве необходимой инфраструктуры. «Нам нужно возобновить экспорт нефти, чтобы оптимизировать последовательность запуска Heron 1», — говорит Petro Matad.

Акции Petro Matad упали на 13% после того, как монгольская нефтяная компания предупредила, что связанные с Covid-19 ограничения на поездки в Китай серьезно затруднили ее деятельность.

На все монгольские предприятия, участвующие в трансграничной торговле, в том числе на нефтедобывающие, распространяются ограничения Covid, что также гарантирует, что китайские нефтяные вышки не смогут работать в Монголии.

«Нулевая политика Китая в отношении Covid-19 оказывает серьезное влияние не только на Китай, но и на Монголию.

«Наша подготовка к работе идет хорошо, но из-за неуверенности в том, когда возобновятся буровые работы в стране, мы уделяем приоритетное внимание завершению и добыче Heron 1», — сказал Майк Бак, исполнительный директор.

Petro Matad также заявила, что может расширить зону разработки Блока XX без местных разрешений на землепользование в соответствии с директивой правительства Монголии.

В настоящее время компания настаивает на выдаче сертификатов на землю на Блоке XX и Блоке V и заявила, что будет следовать аналогичной стратегии с центральным правительством, чтобы не повлиять на уже утвержденные экологические разрешения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения