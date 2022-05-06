Шаг к энергетической независимости: Чаргайтская ГЭС в Монголии

CentralAsia (MNG) - Впервые начались обсуждения строительства гидроэлектростанции в Монголии с инвестициями частных лиц. Речь идет о Чаргайтской ГЭС, которую в настоящее время планируется построить вблизи одной из крупнейших рек Монголии — реки Дэлгэрмөрөн, расположенной в 28 км от сомона Тосонцэнгэл и в 50 км от центра аймака Хубсугул.

Однако проект Чаргайтской ГЭС — это не совсем новый проект, запущенный совсем недавно. Соответствующие исследования начали проводиться в 2008 году, а ее ТЭО было проведено монгольскими учеными в 2012 году. Через пять лет в 2017 году Комиссия по регулированию энергетики Монголии выдала специальное разрешение на строительство ГЭС, а Министерство окружающей среды и Туризм также сделало общую оценку станции. Так как на контактах с инвесторами и обсуждении сотрудничества со строительными компаниями прошло уже 13 лет, возникла необходимость в проведении нового ТЭО. В настоящее время компания «Чаргайтская ГЭС» ведет работу по признанию проекта международными финансовыми организациями.

Ожидается, что гидроэлектростанция мощностью 24,6 МВт будет играть важную роль в обеспечении энергией не только района, но и Центральной энергосистемы. Работая только наполовину своей полной мощности, она сможет полностью обеспечить потребность в электроэнергии в самом густонаселенном аймаке Монголии — Хубсугул, пояснила команда проекта.

Поскольку население страны продолжает быстро расти, вопрос обеспечения энергией из надежного источника становится очень важным. Монголия считается одной из стран с энергосистемами, сильно зависящими от угля. Энергетический сектор производит две трети парниковых газов, производимых в стране, что также оказывает влияние на здоровье населения из-за его вклада в загрязнение воздуха. Очевидно, что вышеупомянутая статистика будет продолжать расти, если мы не сможем сделать правильный шаг, найдя экологически безопасное решение. И именно по этой причине особое внимание необходимо уделить сектору возобновляемой энергетики.

В настоящее время страна производит 80 процентов своего спроса на электроэнергию, а остальное импортирует у двух своих соседей. Более 90% производимой внутри страны энергии приходится на тепловые электростанции, работающие на угле. Напротив, энергия, производимая гидроэлектростанциями, еще не составляет ни одного процента.

Наряду с собственным вкладом в внутреннее производство энергии, Чаргайтская ГЭС будет играть решающую роль в положительном влиянии на местную инфраструктуру, увеличении рабочих мест, сокращении выбросов парниковых газов, а также в поддержании экологического баланса и восстановлении. За счет частичного или полного накопления паводковых вод также снижается потенциальная опасность затопления и создаются более благоприятные погодные условия для местности, так как из-за водохранилища будет повышаться уровень влажности.

Сокращение производства энергии на основе угля стало не только глобальной тенденцией, но и частью политики развития различных стран. И это хорошая новость, что частные компании начали вносить свой вклад в диверсификацию производства энергии в стране. В настоящее время ведутся работы по привлечению инвесторов в проект Чаргайтской ГЭС и подбору компаний-подрядчиков, специализирующихся в этой области.

Часть плана по полному обеспечению внутреннего спроса на электроэнергию и устранению зависимости отрасли будет выполнена после ввода в эксплуатацию Чаргайтской ГЭС. В настоящее время 11 малых ГЭС эксплуатируются в теплое время года в связи с погодными условиями, а две средние ГЭС — Тайширская ГЭС и Дөргөнская ГЭС круглогодично вырабатывают энергию в пределах своей мощности.

Согласно имеющимся в настоящее время исследованиям, Чаргайтская ГЭС, включенная в планы развития страны, поможет сбалансировать нагрузку постоянно растущего спроса на электроэнергию в течение 60 лет.

Чтобы достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов на 14 процентов к 2030 году, Монголия уделяет немало внимания замене нынешнего метода производства энергии на основе угля на возобновляемые источники энергии. Одним из лучших решений для производства энергии без выбросов парниковых газов являются гидроэлектростанции. И именно по этой причине правительство Монголии объявило, что строительство энергетических структур на основе атомной энергии и водорода будет поддерживаться государственной политикой. Фактически правительство будет проводить комплексную политику поддержки запуска крупных ГЭС и повышения роли отрасли в экономике, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос на энергию.

Каждый год страна тратит более 400 миллиардов тугриков ($ 130 млн) на импорт энергии. Только горнодобывающая компания Оюу-Толгой получает электроэнергию на сумму $110-120 млн из Китая.

Учитывая постоянно растущее потребление энергии, а также его экономические последствия, для Монголии требуется множество источников производства энергии. Учитывая, что все тепловые электростанции работают на сыром угле, а большой процент домохозяйств в столице использует очищенное топливо для отопления, Монголии абсолютно необходимо диверсифицировать свои источники энергии.

Помимо значительного дисбаланса между производственными мощностями и спросом на тепло и электроэнергию, текущая ситуация с остановкой работы тепловых электростанций снова и снова требует создания новых источников энергии. Привлечение иностранных инвестиций и полное обеспечение внутреннего спроса – сектор возобновляемой энергетики также должен иметь долгосрочный план экспорта энергии. И часть этого плана будет реализована с реализацией проекта Чаргайтской ГЭС.

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