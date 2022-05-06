Министр финансов Монголии обеспечит выполнение рекомендаций рабочей группы МВФ

CentralAsia (MNG) - Рабочая группа Международного валютного фонда (МВФ) работала в Монголии с 28 апреля по 4 мая. В ее рамках рабочая группа провела исследование для определения текущего социально-экономического положения Монголии и среднесрочных экономических перспектив страны. .

Результаты исследования были представлены на встрече с министром финансов Б.Жавхлан и руководством Банка Монголии.

Глава рабочей группы МВФ Ангана Банерджи заявила: «Ожидается, что в среднесрочной перспективе экономические перспективы Монголии после пандемии будут стабильными. Несмотря на такой результат, для преодоления экономических трудностей необходимо принять соответствующие меры по ограничению роста инфляции, решить вопрос давления на валютный рынок и сократить бюджетные расходы».

В ходе встречи представители МВФ также посоветовали ограничить предоставление социальных пособий целевым группам.

В свою очередь министр финансов Б.Жавхлан заявил, что уделит внимание обеспечению выполнения рекомендаций МВФ на основе исследования, проведенного рабочей группой.

«Монголия начинает сталкиваться с реальными рисками для экономики. Международные потрясения затрагивают Монголию. В результате прогноз ВВП Монголии снижен с 7 процентов до 1 процента. Ожидается, что инфляция останется высокой. Это связано с ростом мировых цен. Помимо ранее оцененных рисков, непредвиденным риском является вопрос войны в Украине. Хорошая новость заключается в том, что Монголии удалось справиться с пандемией. Мы не можем быть уверены, что российско-украинская война закончится в этом году и что политика в отношении COVID-19 в Китае изменится. Как бы ни менялась ситуация, было ясно, что следующий год будет для Монголии непростым. Это связано с тем, что большие долги будут выплачены в 2023 году. Правительство Монголии должно быть консервативным в любых действиях, направленных на облегчение проблем, с которыми сталкиваются его граждане», — сказала г-жа Ангана Банерджи.

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