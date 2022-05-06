Актер Шин Коямада назначен культурным посланником Монголии

Шин Коямада

CentralAsia (MNG) - 4 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США Ө.Батбаяр вручил Свидетельство культурного посланника Монголии Шину Коямаде, назначенному культурным посланником Монголии, и подписал соглашение о сотрудничестве.

Ө.Батбаяр и Шин Коямада

Шин Коямада — японский актер, продюсер, мастер боевых искусств и филантроп из США. Он наиболее известен своими ролями в «Последнем самурае» и оригинальном фильме Disney Channel «Венди Ву: воин возвращения домой». Он чемпион США по шаолиньскому кунг-фу, снимался в высокобюджетном «Последнем самурае» с Томом Крузом (фильм был номинирован на «Оскар» в четырех номинациях. — Прим. ред.).

У него черные пояса по японским и корейским боевым искусствам, а также он выиграл чемпионат США. национальные чемпионаты по китайским боевым искусствам.

Коямада также известна своими благотворительными усилиями в области молодежного лидерства, гуманитарной помощи, гендерного равенства, субнациональной дипломатии и ЦУР через Международный фонд Коямада (KIF). Он был послом летних Олимпийских игр 2020 года по карате.

Шин Коямада также снял множество фильмов, шоу, комиксов и видеоигр через свою продюсерскую компанию «Shinca Entertainment». Кроме того, он является основателем Фонда Коямада, который сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и другими всемирно известными НПО.

Коямада родился в Окаяме, Япония. Его семья происходит от Кагенори Коямада из клана Коямада, клана самураев. В старшей школе Коямада был капитаном команды по гимнастике и три года участвовал в турнирах префектуры Окаяма. Он также поступил в школу каратэ, что стало его первым опытом боевых искусств. Он окончил среднюю школу Итиномия в Окаяме в марте 2000 года.

Посол У.Батбаяр подчеркнул: «Шин Коямада, который за последние 20 лет снялся во многих голливудских фильмах, имеет тесные связи с Монголией, и он будет играть особую роль в развитии отношений между Монголией и США. культурных отношений и сотрудничества, а также реализации политики правительства Монголии по развитию культурных и творческих индустрий».

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