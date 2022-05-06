Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям поддержит Монгольскую свободную экономическую зону

CentralAsia (MNG) - Спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Г.Занданшатар вчера принял депутата Национального собрания Республики Корея Ким Ён Чжу.

На встрече присутствовали Ц. Цогзолмаа, директор Парламентского учебного и научно-исследовательского института Секретариата Парламента, г-н Мин Сонг-му, глава Улан-Баторского офиса Агентства по содействию внешней торговле и инвестициям правительства Кореи (KOTRA), и представители корейского бизнеса в области строительства, инфраструктуры и общественного транспорта.

г-жа Ким Ён Чжу

Ким Ён Чжу, член Национальной ассамблеи, занимала пост министра занятости и труда Южной Кореи и расширила региональные международные отношения и сотрудничество в широком диапазоне областей, уделяя особое внимание участию и лидерству женщин в обществе.

Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA) предложило активизировать многостороннее экономическое сотрудничество и совместно реализовывать эффективные проекты и программы по увеличению товарооборота и инвестиций. Например, оно выразило заинтересованность в подключении компаний, заинтересованных в инвестировании в Монголию и поддержке развития свободных экономических зон.

Спикер парламента Г.Занданшатар сказал: «Хочу поблагодарить вас за развитие братских отношений с Монголией и вклад в развитие женщин в нашей стране. Мы рассчитываем на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления вашего сотрудничества».

В ходе встречи представитель RHP Group представил последние разработки, технологии, решения, сравнительные исследования и информацию об общественном транспорте страны. Были обсуждены преимущества и особенности LRT, одного из разрабатываемых решений для уменьшения заторов в Улан-Баторе, а также инновационные технологии строительства и другие популярные тренды. Стороны подчеркнули, что будут и дальше поступательно расширять межпарламентское сотрудничество и поддерживать друг друга в запуске новых внешнеторговых и инвестиционных потоков.

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