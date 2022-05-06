Представлен первый в Монголии конвертер, вещающий с кириллицы на монгольскую письменность Kimo

CentralAsia (MNG) - Бесплатный сервис Kimo позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы с кириллицы на монгольскую письменность и обратно.

Вчера была запущена программа Kimo от компании Bolorsoft, которая автоматически осуществляет свободный перевод между кириллицей и монгольским письмом.

С. Бадрал, основатель Bolorsoft, отметил, что на разработку этого конвертера ушло шесть месяцев, а на разработку искусственного интеллекта ушло более 10 лет.

С. Бадрал

Он сказал: «С 2008 года было разработано много базовых технологий. Этот продукт является результатом этих исследований и технологий. Мы стремимся создать продукт, который может выполнять 50 процентов работы человека, даже если мы не можем этого сделать. Мы уверены, что эта программа станет краеугольным камнем нашей цели вести общественные дела в двух экземплярах с 2025 года».

Эта программа представляет собой конвертер из первой монгольской кириллицы в монгольскую письменность и из монгольской письменности в кириллицу на основе лингвистики и искусственного интеллекта.

«Согласно Закону о монгольском языке, с 2025 года монголы обязаны вести официальное письмо двумя письмами. Техническое и политическое решение того, как писать двумя текстами, непростое. Я уверен, что перевод Kimo станет одним из самых важных решений в двустороннем письме», — сказал президент Монгольской академии наук Д.Рэгдэл.

Компания разработала Болор толь, словарь на полмиллиона слов, Bolorspell, первую общепринятую грамматику, Kudos, первую полностью машинную систему мониторинга, и Eduge, классификатор данных, и заложила основу стартапа «Чимэгэ», который переводит монгольскую речь в текст и текст в речь.

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