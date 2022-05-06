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Али Абдул из фильма «Игра в кальмара» приехал в Монголию помогать детям

CentralAsia (MNG) -  Известный корейский художник Ли Юн Джун и звезда корейского кино Анупам Трипапти (Али Абдул из фильма «Игра в кальмара»), приехавшие присоединиться к благотворительному проекту помощи детям с врожденными пороками сердца, сделали заявление сегодня /6 мая 2022/.

Основанный кардиохирургом Б.Болдсайхан проект «Beyond the borders» Фонда Бундан в прошлом году посетил 21 аймак, чтобы поставить окончательный диагноз и потребовать проведения операции на сердце 10 400 детей.

В рамках проекта молодая художница И Юн Жон, известная не только в Южной Корее, но и за рубежом, создающая произведения в области абстрактного и современного искусства, откроет свою персональную выставку и организует художественную торговля.

Определенный процент от выручки от продажи 32 картин и других пожертвований будет использован для сбора средств для Фонда Бундана, основанного доктором Б. Болдсайхан, кардиохирургом. Выставка пройдет с 10 по 24 мая в Монгольской художественной галерее.

«Я рада впервые оказаться в Монголии по приглашению моей подруги Б.Янджиндулам, открыть художественную выставку и присоединиться к благотворительной акции. Это честь для меня. Я хочу, чтобы все дети в мире росли здоровыми», — сказала И Юн Жон.

«Я Али Абдул из «Игра в кальмара». Это мой первый визит в Монголию. Я приехал лично помогать монгольским детям с искренним желанием. Монгольские и корейские любители гольфа примут участие в дружеском турнире по сбору средств 6 мая. Спасибо за приглашение на это замечательное мероприятие. Когда Б.Янджиндулам впервые упомянула об инициативе этого проекта, я с уважением принял это приглашение», — говорит Анупам Трипапти.

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