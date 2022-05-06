В Узбекистане появилась Национальная медиа-ассоциация

CentralAsia (UZ) - Национальная ассоциация электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) сменила название. Теперь она называется Национальная медиа-ассоциация Узбекистана.

Соответствующее решение было принято на общем собрании организации 4 мая. На собрании был утвержден новый состав руководства.

Предыдущий председатель правления НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов попросил освободить его от должности в феврале, вскоре после того, как оказался в центре скандала, связанного с телеканалом Sevimli. Тогда на его должность назначили Шерзода Кудратходжу, который является председателем Международного пресс-клуба и ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций.

По итогам собрания 4 мая заместителем председателя правления – генеральным директором назначен доктор политических наук Аброржон Пулатов.

Как отмечалось на собрании, Национальная медиа-ассоциация Узбекистана «создаст новую платформу для представителей медиа». «Объединяющей точкой данной площадки станет национальная идея Нового Узбекистана – третий Ренессанс», – говорится в сообщении ассоциации.

Национальная медиа-ассоциация Узбекистана является одной из крупнейших негосударственных некоммерческих медиа-организаций Узбекистана, она включает в себя негосударственные телерадиоканалы и студии кабельного телевидения. Сегодня в ее состав входят 18 негосударственных телеканалов, 19 радиоканалов и 100 электронных СМИ (в том числе 52 иностранных телеканала).