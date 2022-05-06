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В Казахстане украинскую беженку депортируют после 10 суток ареста за репост о митинге

CentralAsia (KZ) -  Суд Нур-Султана постановил депортировать из Казахстана беженку из Украины, ранее ей назначили 10 суток ареста за удаленный репост о несанкционированном митинге, сообщает КазТАГ со ссылкой на адвокатов Рену Керимову и Елену Жигаленок.

По информации защиты, девушку признали виновной в организации несанкционированного митинга за репост о проведении акции в поддержку Украины, который она сама же удалила. Суд назначил ей 10 суток административного ареста с последующим выдворением из страны.

Ранее гражданку Украины уже пытались привлечь к суду за этот репост, но признали невиновной из-за отсутствия состава правонарушения.

Призыв выйти на митинги 1 мая опубликовал казахстанский оппозиционер, лидер запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор" Мухтар Аблязов. Акции должны были пройти в Алматы, Астане и Шымкенте. Активисты выступали за выход Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ, а также против войны в Украине.

В тот же день в Алматы и Кокшетау прошли задержания, пишет "Медиазона". В Центральном парке культуры и отдыха в Алматы, где должен был состояться митинг, задержали семерых человек.

В Кокшетау состоялись административные суды над пятью активистами. Их привлекли к административной ответственности за автопробег в поддержку Украины, который прошел 14 апреля, сообщила активистка Гаухар Шакенова.

Также полиция задержала двух жительниц Жанаозена, которые попытались собраться с плакатами в районе центральной площади. Суд оштрафовал их на $200 за участие в митинге девятимесячной давности.

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