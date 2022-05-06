Инфляция в Турции подскочила почти до 70%

CentralAsia (CA) - Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70%. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).

В январе показатель был на уровне 48,69%, а к апрелю увеличился до 69,97%. При этом в месячном выражении инфляция снизилась с 9,19% до 7,67%.

Ранее председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу заявил, что инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8%, что почти в два раза выше, чем ожидалось ранее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является приверженцем альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен.

Ранее сегодня Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1%. В сообщении регулятора говорится, что также был повышен прогноз по инфляции на 2022 год - с 5,75% до 10,25%. Банк Англии не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2,5%.