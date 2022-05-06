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В Узбекистане запущена «горячая линия» по защите объектов культурного наследия

CentralAsia (UZ) -  Министерство туризма и культурного наследия и Агентство культурного наследия Узбекистана запустили «горячую линию» по охране объектов культурного наследия в стране. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Отныне граждане, неравнодушные к истории страны, смогут напрямую заявить о безобразиях, которые зачастую творят застройщики и покрывающие их чиновники из местных властей.

"В случае повреждения объектов культурного наследия, расположенных по всей стране, можно позвонить по номеру (71) 200 01 18", – отметили в Агентстве культурного наследия.

Ранее благодаря вмешательству неравнодушных граждан удалось предотвратить реконструкцию знаменитого рынка «Чорсу» в Ташкенте, когда застройщик планировал уничтожить один из знаменитых куполов.

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