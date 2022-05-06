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Услуги уличной еды скоро будут процветать в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Мэр Улан-Батора издал указ о поддержке предприятий уличной еды.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар принял представителей предприятий уличной еды для ознакомления с изданным распоряжением о создании благоприятной деловой среды.

Приказ обязывает столичные организации и должностные лица всех уровней оказывать необходимую поддержку предприятиям торговли и обслуживания продовольственными товарами, отвечающим нормам и требованиям безопасности и гигиены. Кроме того, было подчеркнуто, что указ облегчит предприятиям беспрепятственный запуск уличного питания в общественных местах.

В целях создания благоприятной бизнес-среды в столице для ведения 74 видов предпринимательской деятельности больше не требуются разрешения и специальные лицензии. Тем не менее, существуют проблемы и препятствия для ведения таких видов бизнеса в городе. Поэтому мэр призвал бизнес активнее подавать жалобы и отчеты на бюрократию чиновников.

«Основой укрепления постпандемической экономики является создание благоприятной бизнес-среды. Поэтому мы будем оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, особенно тем, кто предоставляет товары и услуги, отвечающие требованиям гигиены и качества, исходя из того, что бизнес вносит свой вклад в экономику страны и создает рабочие места».

В ходе встречи городскому агентству по стандартам и надзору было поручено утвердить стандарты уличной еды, отражающие мнение горожан.

источник: Столичное агентство по обучению, исследованиям и связям с общественностью

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