В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 2 балла

- Узбекистан, происшествия
- 12:24, 06 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане. Сила подземных толчков в одном из городов достигла 2-х баллов.
По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, 6 мая в 10:58 по ташкентскому времени на территории Кыргызстана произошло землетрясение.
Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 158 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла (город Бекабад, Ташкентская область, 46 км от эпицентра).
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