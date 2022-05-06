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В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 2 балла

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане. Сила подземных толчков в одном из городов достигла 2-х баллов.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, 6 мая в 10:58 по ташкентскому времени на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 158 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла (город Бекабад, Ташкентская область, 46 км от эпицентра).

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