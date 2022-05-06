CNN: Что нужно Украине для победы? Мнение бывшего командующего США и консультанта украинских военных

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CentralAsia (CA) - Бывший командующий Командованием специальных операций США в Европе, генерал-майор армии США в отставке Майк Репасс говорит, что международное сообщество должно значительно увеличить свою поддержку Украине, если страна, находящаяся в бою, когда-либо сможет вести войну с Россией, сообщает CNN.

Репасс консультировал украинских военных в течение последних 6 лет по контракту с правительством США. В прошлом месяце он посетил Польшу и Западную Украину, чтобы лучше понять траекторию войны в Украине.

По словам бывшего генерала, украинская цепочка поставок военной техники неэффективна, необходимы дополнительные военные силы, чтобы вытеснить русских с Украины.

Чтобы выиграть войну на Украине, Репасс выступает за то, чтобы США и их союзники создали украинские стратегические силы в составе 5 бригад численностью до 40 тыс. солдат, способных проводить наступательные операции, чтобы вытеснить русских из их страны.

— Чему вы научились в поездке?

— Во- первых, Украина все еще нуждается в большой помощи. Во-вторых, НАТО движется слишком медленно. В-третьих, у нас нет представления о том, что происходит с военной техникой, когда она попадает в Украину.

Бизнес по поставкам военной техники персонализирован, а не профессионален: высшее руководство устанавливает приоритеты распределения, и, насколько я мог заметить, эти приоритеты не основаны на понимании норм потребления, будущих операций или объективных данных. Он основан на том, что командир бригады X или сектора Y звонит и говорит: «Эй, мне нужно 27 ракет Javelin». Таким образом, это очень персонализировано, и это не то, как управлять логистикой военного времени. Что должно происходить, так это должно быть понимание того, каковы нормы расхода на такие важные вещи, как топливо, боеприпасы, аккумуляторы.

— Вероятным исходом на Украине станет кровавый конфликт, который будет продолжаться и продолжаться?

— Три очевидных сценария будущего: Россия принимает решение на поле боя в свою пользу, украинцы имеют решение на поле боя в свою пользу, или патовая ситуация. Два из трех исходов дают России победу.

В патовом сценарии Россия просто заявит о своей победе, основываясь на фактах на местах, и продолжит свою оккупацию на расширенной территории Украины в неопределенном будущем. Это дало бы России не полную победу над Украиной, но, тем не менее, победу со значительно расширенной территорией под контролем России.

Итак, что же мы, Запад, коллективно делаем для того, чтобы не произошло двух из этих трех возможностей? Все сейчас думают о немедленном бое, а это значит, что мы снабжаем украинцев. Проблема в том, что украинской армии нужны дополнительные возможности, чтобы иметь возможность вытеснить Россию с Украины.

— Почему?

— Потому что на данный момент у них недостаточно боевой мощи, то есть достаточно снаряжения, огневой мощи и обученных солдат.

У России всегда будет больше сил, не обязательно лучших сил, но больше. Как однажды сказал Сталин, «количество само по себе имеет качество». Большинство людей признают, что это будет битва на истощение, и в какой-то момент она начнет склоняться в пользу России, если не будут созданы дополнительные украинские силы.

Я думаю, среди стран НАТО и международного сообщества растет осознание того, что нам придется делать что-то помимо ресурсов для нынешней борьбы Украины. Итак, США и их союзники должны сделать четыре вещи. Во-первых, нам нужно ослабить Россию, усилив возможности Украины. Во-вторых, нам необходимо и дальше сдерживать Россию, наращивая собственные возможности и возможности НАТО. В-третьих, это деградация вооруженных сил и потенциала России. Наконец, нам нужно обеспечить поражение России на Украине, и это делается путем создания стратегического и оперативного резерва для Украины, который может проводить наступательные операции, чтобы выбить русских из Украины и защитить ее границы.

— Как это выглядит на практике?

— Вам нужно, чтобы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия создали украинскую боевую мощь на целую бригаду. Эти страны обладают значительным военным потенциалом и могут формировать силы, оснащая украинские подразделения, а затем обучая их в своих странах. Итак, это будет 5 бригад в 5 оперативных секторах. И вам потребуется, вероятно, от 6 до 8 месяцев, чтобы реализовать это. Эти 5 бригад будут иметь западное оборудование, сражающееся западным способом, интегрированный подход к воздушно-наземному бою, когда у вас есть все доступные вам средства, включая совместимые с НАТО танки, непосредственную поддержку с воздуха и противовоздушную оборону.

— Пять бригад — это не так много, верно?

— Нет, это не так. Я думаю, что это выполнимо в ближайшее время. В бригаде до 8 тыс. солдат или около того, то есть до 40 тыс. человек в 5 бригадах. Я считаю, что украинцы способны найти столько солдат, учитывая нынешнее чрезвычайное положение в стране.

Исторически, когда западные вооруженные силы сталкивались с армией, которую снабжали русские, армия, поддерживаемая Россией, была полностью уничтожена меньшим числом сил, как это было, например, во время первой войны в Персидском заливе, когда американские военные уничтожили большую часть армии Саддама Хусейна в Кувейте. Мы знаем, что западное вооружение имеет значительное качественное преимущество перед российской техникой, поэтому количество и соотношение сил искажаются, когда западная военная техника противостоит технике российского производства.

— Почему русские придерживаются модели, которая на самом деле не работает?

— Они по-своему упрямы. Конкретно то, что пытались сделать в начале войны на Украине, — это coup de main, стремительным ударом разгромив Киев. Это не сработало. Таким образом, они направили всю свою огневую мощь на восток и юг, ведя массированный артиллерийский огонь по цели или на подходных путях. После того, как они уничтожили почти все перед собой, они методично продвигают свои войска. Так что это не маневренная война. Это война на истощение огнем. Это огневая армия, в отличие от того, что есть у нас на Западе, это маневренная армия.

— Что вы думаете о новом командующем российской армии на Украине генерале Александре Дворникове?

— Он упрямый, огнестрельный, воин на истощение. Он не парень маневренной войны. Он собирается делать все, что делал всю свою жизнь, то есть взрывать и уничтожать все на своем пути, а затем вводить войска. Эти войска будут насильственно эвакуировать граждан Украины, чтобы гарантировать, что в стране не будет возможности для движения сопротивления т.е мост из России через Донбасс в Крым.

— Как бы вы сейчас охарактеризовали состояние войны на востоке и юге? Русские, по их мнению, побеждают?

— Сегодняшнее положение дел таково, что Россия методично продвигается как на севере, так и на юге. Она пытается зафиксировать силы, обороняющиеся на востоке, и окружить украинских военных, а затем разгромить их на юге. Русские тоже хотят окружить Николаев, сократить оборону и уничтожить украинские войска, а потом уже бежать на Одессу. Они не могут добраться до Одессы, пока не охватят или не уничтожат силы вокруг Николаева.

— А почему именно Одесса?

— Потому что это завершает отсечение Украины от Черного моря, а также является воротами в Приднестровье и Молдову.

— Что вы думаете о комментариях российского генерала о поездке в Молдову? Вы принимаете их за чистую монету?

— Я воспринимаю это как серьезную угрозу и думаю, что они положили глаз на Молдову. Если быть точным, речь идет о поездке в Приднестровье. Если они смогут построить южный сухопутный мост в Приднестровье, они это сделают. Это поставит Россию на порог Молдовы, и Молдова не сможет эффективно защищаться от российского вторжения.

— Расширяется ли война на Украине?

— Это факт, что Беларусь была убежищем для России с начала войны 24 февраля. Это символ веры европейцев, с которыми я разговаривал, что Беларусь является государством-клиентом, контролируется и по сути управляется Москвой. Беларусь не предоставила воинские части для участия в боевых действиях, но они размещали, базировали и поддерживали российские войска. Они позволили им проводить операции со своей территории — оттуда запускались и наземные, и воздушные, и высокоточные ударные ракеты.

Путинские чиновники также говорили, что у Прибалтики нет исторической основы и что это нелегитимные государства — то же самое они говорили об Украине до войны. Три прибалтийских государства и Польша твердо убеждены, что после Украины они следующие в списке жертв России. Они видят в России экзистенциальную угрозу. И нет никаких доказательств того, что Путин готов остановиться на Украине.

— А как насчет всего этого бряцания ядерным оружием? Как вы думаете, это просто позерство?

— Да, я думаю, что это в основном позерство. Одно дело, если бы это сказал Путин. Другое дело, когда об этом говорит министр иностранных дел Лавров. Думаю, это позерство, если это исходит от Лаврова. Согласно их ядерной доктрине, они применят так называемое тактическое ядерное оружие, если почувствуют, что России угрожает серьезная угроза. Именно о таких обстоятельствах Россия сообщила Западу, где они применили бы свое ядерное оружие.

— Итак, это высокий порог.

— Верно.

— В результате затопления в середине апреля российского ракетного крейсера «Москва», служившего флагманом Черноморского флота, не думаете ли вы, что китайцы смотрят на это и немного размышляют о том, что нападение на Тайвань было бы мудрым?

— Да, знаю. Не только потопление «Москвы», но и способность хорошо обученной солидной оппозиции остановить вторжение. Россия очень сильно деградирует из-за численно уступающей силы, и у них нет водного моста, который можно было бы перейти. Они пересекают Украину по суше, а китайцам придется пересечь 100 миль по воде, чтобы добраться до Тайваня. Таким образом, они, должно быть, думают, что это будет намного сложнее, чем ожидалось.

— Если бы вы были Путиным сегодня, как вы себя чувствовали?

— Наверное, лучше, чем на следующий день после потопления «Москвы». Я думаю, что он, вероятно, чувствует себя сбитым с толку, но понимает, что ему нужно продвигаться вперед, чтобы одержать здесь победу. И он находится в плену у созданного им же зверя, потому что сам редко пользуется Интернетом. Вы никогда не видели его за компьютером, и, как сообщается, по крайней мере, на конец 2020 года у него не было iPhone.

Он не имеет связи с внешним миром, и вся его информация предоставляется либо его ближайшим окружением, либо тем, что он читает в российских СМИ, которые, конечно же, контролируются государством и выпускают только подконтрольные ему сообщения. Значит, он в эхо-камере, похожей на северокорейскую, и не получает точной информации.

— Начать войну — это часто самая легкая часть. У войн есть своя логика. К сожалению, эта война может продолжаться год, а то и два года.

— Боюсь, что вы правы. Это будет мучительная, мучительная война, если она продлится больше года, а я думаю, что она продлится по крайней мере два года. Но мы не можем допустить, чтобы это зашло в тупик. Если дело зайдет в тупик, Путин заявит об успехе, за которым последует жестокая оккупация украинской территории, которую он контролирует.