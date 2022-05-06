Замминистра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов освобожден от должности

- Узбекистан, общество
- 12:51, 06 мая 2022
- Просмотров: 248
Анвар Асамов
CentralAsia (UZ) - Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РУз.
Анвар Асамов был назначен заместителем министра сельского хозяйства 10 апреля прошлого года.
До этого он занимал должности заместителя Центра таможенной статистики и анализа, главного консультанта Исполнительного аппарата президента, первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета РУз. Также он занимал должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.