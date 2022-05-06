Замминистра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов освобожден от должности

Анвар Асамов

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РУз.

Анвар Асамов был назначен заместителем министра сельского хозяйства 10 апреля прошлого года.

До этого он занимал должности заместителя Центра таможенной статистики и анализа, главного консультанта Исполнительного аппарата президента, первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета РУз. Также он занимал должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.