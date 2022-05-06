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В Таджикистане ветераны войны получат по $1200 в честь Дня победы

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить 855 тысяч сомони (68,3 тысяч долларов) для выплаты единовременного пособия 57 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы государства.

Отмечено, что за счет средств резервного фонда президента каждый из оставшихся в стране ветеранов получит по 15 тысяч сомони (примерно $1,2 тыс. долларов).

Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны Рашиду Каримову, проживающему в городе Гиссар, в этом году исполняется 110 лет - он родился 9 мая 1912 года.

Ранее мэр Душанбе Рустами Эмомали распорядился выдать по 3 тысячи сомони (240 долларов) проживающим в столице ветеранам.

В Таджикистане по состоянию на 20 апреля, оставалось 59 участников Великой отечественной войны. Такие данные приводил Совет ветеранов войны и труда республики. А сейчас их уже - 57.

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