СМИ: В Туркменистане ввели жесткие ограничения для женщин

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане женщинам запрещают пользоваться определенными косметическими услугами, ездить в автомобилях с мужчинами, которые не приходятся им родственниками, или делать пластические операции, сообщают местные СМИ.

За последние недели десятки женщин потеряли работу или были вынуждены заплатить штрафы за нарушение новых правил, что, по мнению некоторых, может привести к беспрецедентным общественным протестам.

В Туркменистане женщинам не разрешают теперь носить «облегающую» одежду, красить волосы и прибегать к таким косметическим процедурам, как наращивание ногтей или ресниц.

В соответствии с новым запретом в духе талибов, дорожная полиция Туркменистана также не разрешает мужчинам — водителям частных автомобилей перевозить женщин, если они не являются их родственницами. Кроме того, женщинам запрещено сидеть на переднем сиденье рядом с водителем.

Более того, были введены запреты на косметические операции, такие как увеличение груди и губ или даже татуаж бровей, популярный среди многих молодых женщин в Туркменистане.

В последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы.

Неофициальные ограничения в жестко контролируемой центральноазиатской стране вступили в силу в этом месяце — вскоре после того, как Сердар Бердымухамедов сменил своего отца на посту президента страны в результате фиктивных выборов, которые прошли 12 марта.

По сообщениям многочисленных очевидцев в Ашхабаде и других туркменских городах, полиция в ходе беспрецедентных рейдов в общественных местах и офисах задерживает женщин с накладными ресницами и (или) ногтями и доставляет их в отделения.

По словам одного из жителей Ашхабада, женщинам велели избавиться от результатов косметических процедур и заплатить штраф в размере около 140 долларов. Это половина средней зарплаты в Туркменистане.

Кроме того сообщается, что сотрудники полиции останавливают женщин на улицах и в общественном транспорте, чтобы проверить, не увеличены ли у них губы косметическим путем.

В рамках дальнейшего ограничения прав женщин правительство запретило мужчинам — водителям частных автомобилей подвозить женщин, не связанных с ними родственными узами. За это водителям грозит штраф в размере 2 тыс. долларов. Дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей.

В Туркменистане женщинам, за редким исключением, в основном запрещено управлять автомобилем, хотя правительство никогда публично не издавало никаких официальных запретов на вождение женщинами машин.

Вместо этого власти часто используют различные методы, например затрудняют процесс получения женщинами водительских прав или продления срока действия прав, что фактически лишает их возможности сесть за руль.

При этом не было официального объявления или объяснения последних ограничений, вводимых местными властями и силовыми органами по всей стране.

По словам сотрудников компаний, власти и руководители предприятий проводят специальные собрания для обсуждения новых правил, касающихся женской одежды, косметических процедур и внешнего вида, но отказываются объяснить причину или представить копию документа, предписывающего запрет.

Подобные ограничения вводились и в прошлом, хотя строго не соблюдались.

Власти страны, где большинство населения составляют мусульмане, всегда призывали женщин носить традиционную одежду, избегая нарядов западного образца и исламского хиджаба.

Традиционный наряд состоит из украшенного вышивкой платья длиной до щиколотки, с длинными рукавами, часто из яркой ткани. Традиционный головной убор девочек — расшитая цветными нитками тюбетейка, а женщины часто повязывают на голове платок.

Женщины ходят в традиционной одежде на работе, посещают в ней официальные встречи и общественные мероприятия.

Некоторые женщины также по-прежнему носят одежду в западном стиле, хотя среди туркменок не принято носить вещи, которые считаются слишком откровенными, например мини-юбки, шорты, платья без рукавов или топы с декольте.

Более того, под новый запрет подпадают голубые джинсы и любая плотно облегающая одежда.

По словам некоторых сотрудниц государственных учреждений, женщинам, работающим в государственном секторе, было приказано соблюдать это правило не только на работе, но и повсюду в общественных местах.

Женщинам велели подписать документ, в котором они обязуются не носить обтягивающую одежду, красить волосы, делать татуаж бровей, использовать ботокс, накладные ногти и ресницы. В бумаге указаны и другие многочисленные ограничения.

По их словам, в документе есть такая фраза: «Если я опозорю свою организацию, нарушив эти требования на работе или за ее пределами, я согласна, что должна быть освобождена от занимаемой должности».

Тех, кто отказывался подписывать, увольняли из компаний, сообщают СМИ.

По данным нескольких источников в Ашхабаде, за последние недели по меньшей мере 20 стюардесс были уволены из-за предполагаемого использования ими ботокса и увеличения губ. Как утверждают источники, около 50 сотрудниц национального железнодорожного оператора лишились работы за грудные импланты и увеличение губ.

В результате ограничительных мер свою деятельность прекратили десятки салонов красоты по всей стране, получив предупреждения от полиции о запрете предлагать клиенткам «неразрешенные» процедуры и услуги.

Как пишут местные СМИ, протесты и публичная критика политики правительства крайне редки в Туркменистане, где оппоненты часто попадают в тюрьму или принудительно помещаются в психиатрические больницы.

Однако по словам некоторых активистов и жителей Туркменистана, новые ограничения могут стать последней каплей в чаше терпения людей. Туркмены недовольны тем, что правительство десятилетиями ущемляет их права и свободы, а страна уже несколько лет находится в состоянии тяжелого финансового кризиса, который привел к хронической нехватке продовольствия и стремительному росту уровня безработицы и инфляции.

Туркменские женщины, недовольные такими запретами, думают о проведении массовых протестов, пишут СМИ.

«Этот президент оказался женоненавистником. В Туркменистане нет вообще никакого гендерного равенства», — говорит жительница Балканского велаята.