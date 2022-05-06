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Токаев объявил выговор послу в Египте, предложившему переименовать Казахстан и его столицу
Кайрат Лама Шариф
Кайрат Лама Шариф

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире Кайрат Ламе Шарифу за нарушение этики госслужащих, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», - говорится в сообщении.

В начале мая казахский дипломат на своей странице в Facebook предложил избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.

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