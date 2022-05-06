За сутки в двух регионах Узбекистана выявлено 9 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 6 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 660. В течение прошедших суток зафиксированы 9 (накануне – 15) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Заболевшие зарегистрированы в столице (7) и Ташкентской области (2).

За день выздоровели 7 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 784).

На лечении находятся 239 больных COVID-19.