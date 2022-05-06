За сутки в двух регионах Узбекистана выявлено 9 случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 13:32, 06 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На 6 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 660. В течение прошедших суток зафиксированы 9 (накануне – 15) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.
Заболевшие зарегистрированы в столице (7) и Ташкентской области (2).
За день выздоровели 7 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 784).
На лечении находятся 239 больных COVID-19.
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