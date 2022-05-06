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В Узбекистане победители летних Азиатских игр получат по $5 тысяч
Новая арена для клуба «Гуанчжоу Эвергранд»
Новая арена для клуба «Гуанчжоу Эвергранд»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане победители и призеры Азиатских и Паразиатских игр получат единовременное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США за золотую, 3 тысяч долларов – за серебряную и 2 тысяч – за бронзовую медали.

По данным телеграм-канала Министерства юстиции РУз, это предусматривается принятым президентом постановлением «О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XIX летним Азиатским и IV Паразиатским играм, проводимым в городе Ханчжоу (Китай) в 2022 году».

В соответствии с документом определены также приоритетные задачи подготовки спортсменов Узбекистана к играм. Кроме того, тренеры, подготовившие победителей и призеров, получат 2500 долларов (золотая медаль), 1500 долларов (серебряная медаль), 1000 долларов (бронзовая медаль), другие специалисты (врач, диетолог, массажист и другие):

  • за золотую медаль - 2000 долларов США;
  • за серебряную медаль - 1000 долларов США;
  • за бронзовую медаль - 500 долларов США.

19-е Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян с 10 по 25 сентября, а четвертые Параазиатские игры пройдут с 9 по 15 октября 2022 года. Это будут третьи Азиатские игры, которые пройдут в Китае, после Пекина 1990 года и Гуанчжоу 2010 года.

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