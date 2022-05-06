Этой весной в Монголии родилось 20 млн детенышей домашнего скота

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день 20,2 млн самок (72,4 процента от общего числа 27,9 миллиона) произвели потомство по всей стране, при этом выживаемость в настоящее время составляет 99,1 процента.

Коэффициент рождаемости составляет 80,9 процента в западном районе, 76,1 процента в Хангайском районе, 67,0 процента в центральном и 69,5 процента в восточном районе, сообщает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

К концу 2021 года общее поголовье скота в Монголии достигло 67,3 млн голов, продемонстрировав рост на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в субботу сообщил Национальный статистический комитет страны.

Согласно его данным 2021 года тем самым, численность лошадей в общем поголовье скота составляет 4,3 млн.голов или 6.4%, коровы — 5 млн.голов (7,6%), верблюды — 453,5 тыс. голов (0,7%), овцы — 31,1 млн. голов (46,2%) и козы —26,5 млн. голов (39,3 процента).

По сравнению с прошлым годом поголовье овец выросло на 3,4 процента или на 1 млн., коровы на 6,1% или 288,8 тыс., лошади на 230,1 тыс или 5,6%, а число коз и верблюдов, напротив, сократилось в сравнении с показателем годом ранее, в частности козы на 1,3 млн.голов или 4,6% и верблюды на 19,1 тыс. или на 4,0 процента.

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