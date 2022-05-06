Казахстан усилит контроль на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) - Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о планах усилить контроль на границе с Кыргызстаном, заявив о росте контрабанды со стороны кыргызских грузоперевозчиков.

Менее месяца назад стороны договорились облегчить пропуск грузов через казахстанскую границу.

КГД заявил, что недобросовестные кыргызские предприниматели, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют свои «серые» схемы ввоза в Казахстан незаявленного, контрафактного груза. К примеру, 28 апреля в грузовике из Кыргызстана выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Беларуси, сообщило ведомство. Также в задержанной фуре выявлено более 2 тысяч единиц незаявленного товара - системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь.

По данным Комитета государственных доходов Казахстана, после облегчения контроля также существенно участились факты ввоза из Кыргызстана майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Россию, но остаются на территории Казахстана.

«Следует отметить, такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем, контроль будет усилен», - сообщило казахстанское ведомство.

Кыргызские официальные органы информацию пока не комментировали.

На границе с Казахстаном с кыргызской стороны периодически возникают очереди из грузовиков, иногда они достигают нескольких километров. В прежние годы усиление контроля на границе не раз становилось предметом споров между сопредельными республиками, а эксперты заявляли о торговой войне двух государств. В свое время спор дошел до Всемирной торговой организации. При этом обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предполагает свободное перемещение товаров по территории всех членов организации.

В апреле стороны достигли соглашения о том, что Казахстан не проводит досмотр при наличии электронных счетов-фактур и транзите товаров в другие страны ЕАЭС, а кыргызская сторона обязуется не допускать выезда фур без наличия электронных сопроводительных документов.

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