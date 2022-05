Преемницей Псаки будет Карин Жан-Пьер. Это первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден назначил нового пресс-секретаря Белого дома. 44-летняя Карин Жан-Пьер сменит Джен Псаки в конце будущей недели и станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТКИА-сообщества на этом посту, сообщае т Би-би-си.

С начала президентского срока Байдена в 2020 году Жан-Пьер занимала пост первой заместительницы Псаки.

Джен Псаки, много лет проработавшая на разных представительских постах в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена, покидает Белый дом, чтобы стать ведущей леволиберального телеканала Эм-эс-эн-би-си.

Жан-Пьер должна привнести в работу пресс-секретаря Белого дома «свой собственный стиль, яркость и элегантность», отрекомендовала преемницу Псаки.

One of our first conversations was about how to build a drama free team that focused on doing the job and also supporting each other while playing a role every day in rebuilding trust in government. Grateful to have had her by my side.