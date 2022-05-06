Пентагон не подтверждает передачу данных о крейсере «Москва» Украине

CentralAsia (CA) - Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отрицает, что США передали разведданные о крейсере «Москва». Об этом он сообщил газете The New York Times.

Ранее The New York Times сообщал, что американские военные предоставили информацию о местоположении корабля, что после позволило нанести ракетный удар по нему. Минобороны России не подтверждало информацию об ударе, по официальной версии на крейсере произошел пожар.

«У украинцев есть собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в данном случае»,— сказал Кирби.

Кирби уточнил, что Украина просила США подтвердить, действительно ли замеченный ими корабль был крейсером «Москва». По его словам, США ответили утвердительно, а также предоставили данные о местоположении крейсера. Кирби утверждает, что решение об ударе Украина приняла самостоятельно, без согласования с США. CNN также писал, что США не принимали участия в принятии этого решения.

Ночью 14 апреля Минобороны России сообщило, что на крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. За несколько часов до этого официальные украинские лица говорили, что по крейсеру был нанесен удар ракетами «Нептун». Спустя примерно сутки Минобороны РФ объявило, что крейсер затонул в водах Черного моря при буксировке в условиях шторма. По данным ведомства, при пожаре погиб один человек, 27 пропали без вести.