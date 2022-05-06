В Туркменистане приговорены к лишению свободы более десяти работников торговли

CentralAsia (TM) - По итогам проверок в сфере торговли, о которых ранее неофициально сообщали источники turkmen.news, в Туркменистане к лишению свободы приговорены более десяти человек. Об этом, как сообщило госинформагентство ТДХ, было объявлено на заседании Госсовета безопасности 5 мая.

Генпрокурор Батыр Атдаев доложил президенту Сердару Бердымухамедову, что к лишению свободы на срок 20 лет приговорены председатель потребительского союза Ахалского велаята Р.Дурдыназаров, глава Безмеинского потребительского союза Р.Бяшимов, директор Безмеинского хозрасчетного рынка Г.Бабаев и бывший директор склада Безмеинского потребсоюза М.Абдуллаев. Контролер того же рынка Х.Аширов получил 15 лет.

Проверки в отрасли начались сразу после того, как 19 апреля президент уволил министра торговли и внешнеэкономических связей Оразмырата Гурбанназарова.

ТДХ подтверждает, что речь в уголовном деле шла о махинациях с мукой (и не только).

В ответ на отчет генпрокурора Сердар Бердымухамедов заявил: «В отношении тех, кто занимался коррупцией и взяточничеством, на основании закона будут приняты очень строгие и суровые меры, им не будет никакого прощения».