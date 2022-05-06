В Казахстане запустили реактор с низкообогащенным урановым топливом

Фото: с сайта Министерства энергетики РК

CentralAsia (KZ) - Сотрудники Национального ядерного центра Казахстана запустили реактор ИВГ.1М с низкообогащенным урановым топливом, сообщается на сайте Министерства энергетики республики.

«Сегодня в Национальном ядерном центре Республики Казахстан был успешно проведен физический пуск реактора ИВГ.1М с низкообогащенным урановым топливом. Символичным является то обстоятельство, что ровно 30 лет назад был проведен физический пуск реактора ИВГ.1М тогда еще с ВОУ-топливом [высокообогащенным]», - говорится в сообщении.

На сайте ядерного центра говорится, что исследовательский реактор ИВГ.1М — модернизированный ИВГ.1. Предыдущий образец использовался для испытаний в том числе реакторов ядерных ракетных двигателей (ЯРД) и ядерных энергодвигательных установок (ЯЭДУ).

В 2010 году казахстанские ученые приступили к работе по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное урановое топливо в рамках международных соглашений о нераспространении ядерного оружия. Главной целью проекта было добиться уровня обогащения топлива в исследовательском реакторе ниже 20%.

Запуск ядерного реактора проходит поэтапно: физический, пуск (заправка реактора ядерным топливом, исследование нейтронно-физических параметров реактора и др.), энергетический (вывод реактора на номинальный уровень мощности), ввод в эксплуатацию.

Водоохлаждаемый реактор ИВГ.1М был создан в 1990 году в результате модернизации высокотемпературного газоохлаждаемого ИВГ.1 (был введен в эксплуатацию в 1975 году).

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