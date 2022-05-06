экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане более 200 человек эвакуированы из-за наводнения
наводнение
наводнение

CentralAsia (UZ) -  В Узунском районе Сурхандарьинской области в результате наводнения подтоплено около 40 домов, более 230 человек временно размещены в здании школы.

Сильный дождь вечером 5 мая привёл к переполнению воды в канале Урта арик и выходу её из берегов, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате оказались подтоплены около 40 домов и приусадебные участки в посёлке Тоштепа махалли «Мустакилликнинг 22 йиллиги», а также 15 приусадебных участков в махалле «Дехкон».

Из посёлка Тоштепа было эвакуировано более 230 человек. Они временно размещены в здании школы.

По данным администрации района, наводнение затронуло и другие махалли. Пострадавших и погибших в результате наводнения нет.

Силами спасателей и других служб ведётся откачка воды и очистка дорог, улиц и дворов от глины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан в мае обошел Турцию, став самой популярной страной для отдыха у россиян
  • В Монголии ощущалось землетрясение с эпицентром в аймаке Баянхонгор
  • Граждане Монголии могут путешествовать в Южную Корею без визы в течение 30 дней


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com