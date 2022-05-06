В Узбекистане более 200 человек эвакуированы из-за наводнения

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CentralAsia (UZ) - В Узунском районе Сурхандарьинской области в результате наводнения подтоплено около 40 домов, более 230 человек временно размещены в здании школы.

Сильный дождь вечером 5 мая привёл к переполнению воды в канале Урта арик и выходу её из берегов, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате оказались подтоплены около 40 домов и приусадебные участки в посёлке Тоштепа махалли «Мустакилликнинг 22 йиллиги», а также 15 приусадебных участков в махалле «Дехкон».

Из посёлка Тоштепа было эвакуировано более 230 человек. Они временно размещены в здании школы.

По данным администрации района, наводнение затронуло и другие махалли. Пострадавших и погибших в результате наводнения нет.

Силами спасателей и других служб ведётся откачка воды и очистка дорог, улиц и дворов от глины.