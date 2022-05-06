ЦБ Узбекистана опроверг выпуск золотых монет с изображением президента

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились фотографии памятных монет из драгоценного металла с изображением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ РУз, никаких монет или банкнот, посвященных президенту, выпущено не было.

В ЦБ также напомнили, что в обращение выпускаются памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, важным событиям исторического и нового времени. В Центробанке заявили, что снимки в соцсетях являются фейком.