ЦБ Узбекистана опроверг выпуск золотых монет с изображением президента

- Узбекистан, общество
- 16:27, 06 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились фотографии памятных монет из драгоценного металла с изображением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Как сообщили в пресс-службе ЦБ РУз, никаких монет или банкнот, посвященных президенту, выпущено не было.
В ЦБ также напомнили, что в обращение выпускаются памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, важным событиям исторического и нового времени. В Центробанке заявили, что снимки в соцсетях являются фейком.
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