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ЦБ Узбекистана опроверг выпуск золотых монет с изображением президента

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились фотографии памятных монет из драгоценного металла с изображением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ РУз, никаких монет или банкнот, посвященных президенту, выпущено не было.

В ЦБ также напомнили, что в обращение выпускаются памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, важным событиям исторического и нового времени. В Центробанке заявили, что снимки в соцсетях являются фейком.

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