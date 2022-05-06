экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь», блокированного российскими войсками.

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гутерриш в своем Twitter.

Глава ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить количество «гуманитарных пауз» для безопасного выхода мирных жителей из блокированной зоны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Туркменистане приговорены к лишению свободы более десяти работников торговли
  • СМИ: В Туркменистане ввели жесткие ограничения для женщин
  • В Узбекистане работникам скорой помощи повысят зарплату на 10-15%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com