Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»
- Азия и мир, политика
- 16:55, 06 мая 2022
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Антониу Гутерриш
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь», блокированного российскими войсками.
«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гутерриш в своем Twitter.
Глава ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить количество «гуманитарных пауз» для безопасного выхода мирных жителей из блокированной зоны.
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