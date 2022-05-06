Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»

Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь», блокированного российскими войсками.

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гутерриш в своем Twitter.

Глава ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить количество «гуманитарных пауз» для безопасного выхода мирных жителей из блокированной зоны.