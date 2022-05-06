Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана после вооруженного инцидента на границе обсудили двусторонние отношения

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CentralAsia (UZ) - В пятницу, 6 мая, и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

В начале беседы В.Норов поздравил Ж.Кулубаева с назначением и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений добрососедства и стратегического партнерства в различных сферах. Отмечалось, что благодаря политической воле лидеров двух стран, сотрудничество между Узбекистаном и Кыргызстаном за последние годы поднялось на качественно новый уровень, наполняясь новым содержанием.

Подчеркнута важность своевременной и качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, и принятия действенных мер по дальнейшей активизации взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях.

Рассмотрены график, повестка дня и организационные аспекты предстоящих мероприятий.

Ранее Телеграм-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана, сообщил, что 5 мая пограничниками из Узбекистана на узбекско-кыргызской границе со стороны Наманганской области зафиксирована контрабанда в крупном размере.

В отношении группы неизвестных лиц приняты меры для предотвращения нарушения.

Отмечается, что «при задержании нарушителей государственной границы группа оказала военному сопротивление, применив силу, нанеся телесные повреждения и предприняв попытку завладеть оружием. Военнослужащие были вынуждены применить оружие в установленном законом порядке. В результате 3 человека получили ранения и их подельники увезли в Кыргызстан».

В этот же день состоялась встреча между пограничниками двух стран для выяснения деталей инцидента. Также 6 мая прошла встреча ответственных сотрудников в Ферганской долине и Джалал-Абадской области Кыргызстана. Обе стороны в настоящее время расследуют этот случай, ситуация на границе остается стабильной.