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В Ташкенте 9 мая организуют праздничный салют

CentralAsia (UZ) -  Праздничный салют, посвященный Дню памяти и почестей, состоится в Ташкенте 9 мая в 21:00. Об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны Отабек Юлдашев в ходе брифинга в Ташкенте.

Салют начнется в 21:00. Его локация будет сообщена позднее.

Салют в этот день в это же время организуется каждый год согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева.

По случаю праздника также в Музее славы состоялась международная практическая конференция на тему «Вклад узбекистанцев в победы во Второй мировой войне» с участием более 30 официальных лиц и ученых.

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